Angelo Duro imbratta con disegni fallici i suoi manifesti a Taormina, sindaco De Luca lo denuncia. GUARDA I DUE VIDEO

L’attore comico Angelo Duro imbratta i manifesti a Taormina: polemiche in vista dello spettacolo al Teatro Greco. Nelle ultime ore è infatti scoppiata una dura polemica che vede protagonista l’attore comico Angelo Duro, noto per la sua eccentricità e imprevedibilità. Oggi, Angelo Duro si è dedicato a un’azione durante la quale ha imbrattato i suoi stessi manifesti promozionali sparsi per la città, utilizzando spray per disegnare sia scritte che immagini di natura fallica. Ciò ha sollevato diverse reazioni rispetto a quella che nei fatti è stata sicuramente una sua “particolare” trovata pubblicitaria.

Durante il suo giro per Taormina, Angelo Duro è stato accompagnato da un gestore di un noto bar locale, che solitamente fa da guida ai vip nella degustazione delle sue famose granite. Tuttavia, questa volta il gestore si è trovato “costretto” ad accompagnare l’attore nel suo gesto di imbrattare i manifesti degli spettacoli in programma. Non è chiaro se ciò sia stato pianificato o improvvisato, considerando la natura imprevedibile di Angelo Duro.

L’azione di imbrattamento dei manifesti rappresenta sicuramente una strategia pubblicitaria atipica, cara al personaggio di Angelo Duro, il quale è noto per le sue performance eccentriche e spesso controverse. Tuttavia, le autorità locali non hanno accolto bene questo gesto. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha risposto sui social contestando Angelo Duro e insultandolo a sua volta. Inoltre, il sindaco ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia contro l’attore per aver compromesso il decoro urbano con i suoi disegni fallici sui manifesti. Ecco i video di entrambi.

Il video di Angelo Duro e a seguire il video di risposta del sindaco Cateno De Luca

VIDEO DI ANGELO DURO

VIDEO DEL SINDACO DE LUCA IN RISPOSTA AD ANGELO DURO