Andrea Sorrentino riconfermato alla Virtus Ragusa

Una bellissima notizia per i tifosi della Virtus Ragusa: riconfermato Andrea Sorrentino nel roster azzurro per la prossima stagione. Sorrentino rappresenta un elemento importante nella storia della maglia della Virtus Ragusa e il suo contributo è visto come un tassello fondamentale nel mosaico immaginato dal coach Recupido per la nuova stagione.

La tenacia, la resilienza e l’eclettismo di Andrea sono caratteristiche preziose che mette a disposizione della squadra. La sua esperienza maturata nel corso degli anni sarà sicuramente un valore aggiunto nella nuova sfida stagionale che si avvicina.

La carriera di Andrea Sorrentino ha attraversato diverse fasi e squadre, ma è un ritorno a casa nella Virtus Ragusa che lo riporta nel suo luogo di origine. Il suo legame con la società e la città rende questa riconferma ancora più significativa.