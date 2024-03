Andava in giro per Ibla mentre guidava in stato d’ebbrezza: denunciato

Un automobilista si aggirava per le strade di Ibla mentre guidava in stato di ebbrezza. La segnalazione è arrivata alla polizia da parte delle persone che, spaventate, avevano notato un’auto che si aggirava in modo sospetto.

L’UOMO E’ STATO DENUNCIATO

Una volta intervenuti, gli agenti hanno notato un uomo in condizioni psico-fisiche alterate. Durante il controllo, l’uomo ha anche opposto resistenza ai poliziotti, li ha insultati e minacciati e si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. La polizia gli ha ritirato la patente e lo ha denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia e rifiuto di sottoporsi all’alcol test.

