Ancora una sconfitta per la KeyJey Ragusa, sabato è ancora campionato sul campo del Cus Palermo

Terza sconfitta di fila per la KeyJey Ragusa che, nel campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, girone C, è stata battuta, nel turno infrasettimanale di ieri, da Il Giovinetto Petrosino. Il sette di Klimek, che ha giocato in trasferta, ha subito, sin dalle prime battute, il gioco prestante e tonico dei padroni di casa che ha messo in difficoltà gli iblei i quali, nonostante la monumentale prestazione di Guerrero, per lui 12 reti, non sono stati capaci di contenere le folate offensive dei trapanesi.

Il primo tempo si è chiuso con il parziale di 23-14 per Il Giovinetto che, nella ripresa, ha pensato sostanzialmente ad amministrare il consistente vantaggio sino a chiudere il match sul punteggio di 40-35, quindi con un tentativo di recupero da parte iblea che però non ha sortito l’effetto sperato, visto che, ormai, il solco era stato tracciato e diventava difficile colmarlo in qualche modo. La KeyJey occupa, dunque, mestamente l’ultimo posto in classifica, a zero punti, e, purtroppo, il prossimo impegno non opta a sperare in una inversione di tendenza considerato che si giocherà sabato alle 16 sul campo del Cus Palermo che, finora, ha totalizzato due vittorie e un pareggio.

“I nostri ragazzi – affermano dalla KeyJey Ragusa – stanno cercando di fare del loro meglio anche se non è semplice visto che la squadra era stata allestita affinché potesse avere un impatto diverso sul campionato. Ma è questa, adesso, la realtà con cui ci dobbiamo confrontare. Speriamo in bene e auspichiamo che questo percorso di crescita, che comunque i nostri atleti stanno portando avanti, ci porti qualcosa di buono in chiave futura”.