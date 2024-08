Ancora un volto nuovo per il Modica Calcio, arriva il francese Kondila Alpha

Il Modica Calcio è lieto di annunciare l’arrivo del centrocampista Kondila Alpha, proveniente dal Barletta, alla formazione rossoblù. Classe 2005, Alpha si unisce al Modica Calcio dopo essere stato acquistato dal Barletta in Serie D a febbraio.

Alpha ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Bretigny e ha mosso i primi passi da professionista con lo Sporting Bruxelles, squadra che milita nella Division 3 belga. Il giovane centrocampista è noto per la sua capacità di muoversi come interno, con una predilezione per la fascia sinistra, grazie alla sua corsa e al suo fisico robusto. Nonostante la giovane età, le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo rendono pronto per la categoria.

L’intuizione del direttore Marcello Pitino, sostenuta da Danilo Radenza e Mattia Pitino, ha portato alla scoperta e all’acquisizione di Alpha, confermando l’impegno del club nel cercare nuovi talenti e elementi di spicco per la stagione imminente.

“Ho avuto la possibilità di scoprire il calcio italiano e voglio saperne di più così da diventare tatticamente più intelligente – dichiara Alpha. – Mi trovo molto bene al Modica Calcio sia con la dirigenza che con i compagni di squadra, oltre al mister dal quale sto apprendendo qualcosa in più ogni giorno con il duro lavoro.”

