Ancora un tentativo di furto in una farmacia di Vittoria: stavolta, i ladri beccati sul posto

Ancora un tentativo di furto in una nota farmacia della città di Vittoria, a seguito di quello messo a segno alla farmacia Mangione, avvenuto pochi giorni fa. La scorsa notte, i malviventi hanno forzato l’ingresso di un’altra farmacia ma stavolta è scattato l’antifurto. Immediatamente sono giunte sul posto le guardie giurate di un noto istituto di vigilanza, insieme a Polizia e Carabinieri. All’interno della farmacia sono stati fermate due persone.

FERMATE DUE PERSONE



I due fermati sono stati portati via dagli Agenti per le identificazioni.

Sul posto sono arrivati anche i proprietari della farmacia i quali hanno fornito alle Forze dell’Ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

I ladri non sono riusciti a portare via niente. Indagini tutt’ora in corso.