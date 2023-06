Vittoria, furto alla farmacia Mangione

Furto, nella notte tra sabato e domenica, ai danni della farmacia Mangione, in via Garibaldi. I ladri sarebbero riusciti a neutralizzare il sistema d’allarme e si sarebbero introdotti nella farmacia, portando via del contante e molti dei farmaci e della merce contenuti negli scaffali.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il furto, per le modalità con cui è stato messo a segno, sembra essere opera di professionisti. I danni economici sarebbero ingenti. I militari stanno anche esaminando le immagini di videosorveglianza della zona poiché la farmacia si trova nella centralissima via Garibaldi, arteria nevralgica del traffico cittadino, asse che attraverso l’intera città congiungendo le arterie di in direzione di Scoglitti e santa Croce Camerina alla zona di ingresso alla città per chi proviene da Comiso, Ragusa, Catania.

VITTORIA E IL PROBLEMA DELL’ORDINE PUBBLICO



Il problema dell’ordine pubblico è da tempo nell’occhio del ciclone, a Vittoria così come nelle città limitrofe.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, aveva presentato nel settembre scorso un ordine del giorno sull’ordine pubblico, che però non è stato ancora calendarizzato. Più recentemente, Scuderi ha presentato un’interrogazione con il modello del question time. Ma all’ultima seduta il sindaco Francesco Aiello era assente. “La mancata discussione, per mesi, dell’ordine del giorno da me proposto sull’ordine pubblico – commenta Scuderi – è la cartina di tornasole di come si intendono affrontare certe questioni di cruciale importanza. Il sindaco ha chiesto l’intervento del comitato per la sicurezza e va bene. Ma riteniamo che si possa fare molto altro e glielo comunicheremo in aula quando deciderà di presentarsi. Questa fase di impasse si potrà superare solo se dimostreremo di essere uniti. Nel bene e nell’interesse comune”.