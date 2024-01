Ancora maltempo con venti e piccole piogge. Allerta della Protezione Civile. Le previsioni

Nel corso del weekend appena trascorso, la provincia di Ragusa ha subito i rigori di un maltempo che ha lasciato il segno, causando danni significativi a causa di grandinate, piogge torrenziali e venti intensi. La Protezione Civile è stata in allerta, affrontando una serie di emergenze causate dalle avverse condizioni meteorologiche.

Oggi, lunedì 8 gennaio, la situazione meteorologica a Ragusa città continua a destare preoccupazione. Il bollettino meteo segnala piogge deboli con previsioni di precipitazioni abbondanti. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla, consigliando precauzioni extra alla cittadinanza.

Le previsioni meteo per la giornata indicano temperature in lieve calo rispetto al giorno precedente, con una minima di 4 gradi alle ore 06:00 e una massima di 8 gradi alle ore 23:00. Sono attese precipitazioni consistenti, con un accumulo giornaliero di circa 39 mm di pioggia. I venti saranno moderati, con raffiche che possono raggiungere i 71 km/h, prevalentemente provenienti da Ovest-Nord-Ovest. Lo zero termico si attesterà tra i 1150 m e i 1650 m.

La giornata sarà caratterizzata da piogge abbondanti, con un accumulo giornaliero complessivo di 39.1 mm. Durante la notte, sono previsti rovesci di pioggia con un accumulo di 13.9 mm e una temperatura media di 5 gradi. I venti saranno moderati con raffiche fino a 64 km/h provenienti da Ovest.

Al mattino, il maltempo proseguirà con piogge deboli, un accumulo di 5.9 mm e una temperatura media di 5 gradi. I venti moderati, con raffiche fino a 62 km/h, continueranno a soffiare da Ovest-Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, la pioggia persiste con un accumulo di 17 mm e una temperatura media di 6 gradi. I venti moderati, con raffiche fino a 71 km/h, manterranno la direzione da Ovest.

In serata, si prevedono ancora piogge deboli con un accumulo di 2.3 mm e una temperatura media di 7 gradi. I venti moderati, con raffiche fino a 65 km/h, continueranno a provenire da Ovest-Nord-Ovest.

La Protezione Civile raccomanda la massima attenzione e adozione di precauzioni in risposta alle condizioni meteorologiche avverse.

Le previsioni meteo per Martedì 9 Gennaio a Ragusa promettono una giornata varia, con una presenza significativa di nuvole e qualche possibilità di precipitazioni.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto con la possibilità di piogge leggere. Le temperature oscilleranno intorno ai 6-8°C con una percezione di freddo leggermente inferiore, a causa della presenza del vento. La direzione del vento sarà predominante da Ovest – Nord Ovest, con raffiche significative attese intorno ai 35 km/h. L’umidità si manterrà elevata intorno al 94%.

Al risveglio, durante la mattina, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 9.5°C entro le 09:00, ma la percezione di freddo sarà minore. Le precipitazioni resteranno abbondantemente inferiori al 50% con il vento che manterrà una direzione costante da Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, le nuvole rimarranno relativamente sparse, con una copertura nuvolosa che si aggirerà intorno al 40-60%. Le temperature massime toccheranno i 12°C e il vento diminuirà la sua intensità, stabilendosi dai 7 ai 13 km/h.