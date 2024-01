Maltempo: a Modica cade anche l’albero di Natale in piazza. Danni nell’ipparino. FOTO GALLERY

di Pinella Drago e Francesca Cabibbo –

L’albero di Natale di piazza Matteotti a Modica è caduto a terra. Non è stata la Befana a spazzar via tutte le feste ma il forte vento che si è abbattuto, e continua ad abbattersi, in queste ore in provincia di Ragusa. Per fortuna in quel momento non c’erano persone in piazza. Ieri pomeriggio, un albero era caduto sul tetto di un’abitazione. Nessun danno a persone.

A Modica era stata attivata l’unità di protezione civile con il sindaco Monisteri in diretto e costante contatto con il personale impegnato nella verifica dei luoghi fino a tutta la tarda mattinata di oggi per continuare a vigilare nelle prossime ore. Nel Modicano accertata la caduta di alcuni alberi, lo smottamento di alcuni muri di delimitazione alle carreggiate stradali.

Nello sciclitano il maltempo ha “sferzato” particolarmente la fascia costiera danneggiando le coperture di plastica in alcune serre di primaticci già in fase di piantumazione ed abbattendo diversi pali Enel. E’ accaduto in via Cleopatra nella borgata di Cava d’Aliga, al villaggio Jungi nel rione delle case popolari ed a Scicli nella zona di contrada Spana dove è si è registrata l’interruzione di energia elettrica. Chiesto l’intervento ai tecnici Enel per la rimozione e la messa in sicurezza dei luoghi.

Pozzallo ed Ispica non hanno registrato danni se non cadute di alberi che sono stati nell’immediatezza rimossi.

Nuovi problemi anche nell’ipparino. Il maltempo ha causato danni all’agricoltura nella zona di contrada Macconi tra Vittoria e Marina di Acate. Il forte vento, una piccola tromba d’aria, hanno abbattuto o scoperchiato alcune strutture serricole.



Ad Acate hanno retto gli argini dei torrenti Dirillo e Ficuzza, ripristinati di recente dopo le esondazioni del febbraio 2023. Nella zona di Vittoria si è fermato nella notte, a causa di uno stacco della corrente elettrica, l’impianto del pozzo di Passo Ippari. Ma già stamattina tutto è stato ripristinato ed è tornato alla normalità. L’assessore alle Manutenzioni Cesare Campailla , con la squadra di protezione civile, stamattina ha effettuato dei controlli in tutti i pozzi per verificarne la funzionalità.



Anche a Comiso al lavoro la squadra di protezione civile, guidata da Fabrizio Licata, ma non si registrano danni ingenti nella zona.

A Chiaramonte Gulfi ieri sera piccola frana in zona Ferrirero, intervenuta protezione civile per dei piccolo smoettamenti. Sempre ieri sera, piccolo guasto Enel zona piazza Duomo nel centro storico del paese. Riparato nel giro di un’ora grazie all’intervento della compagnia elettrica. (ha collaborato Irene Savasta)