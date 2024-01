Ancora in corso le ricerche dell’uomo scomparso in mare a Punta Braccetto

Scomparso in mare nel pomeriggio del 28 gennaio, le ricerche sono ancora in corso e al momento infruttuose. L’uomo, un 35enne di origini tunisine sarebbe caduto in mare in un tratto di scogliera a Punta Braccetto, mentre si stava scattando un selfie.

RICERCHE ANCORA IN CORSO

Le ricerche non si sono mai fermate e hanno visto il coinvolgimento oltre ai mezzi navali della Capitaneria di porto, anche di un elicottero che fino a ieri ha sorvolato il tratto di mare che va da Punta Braccetto a Branco Piccolo. Oggi un nuovo sviluppo: seguendo le indicazioni del ‘centro sar’ della capitaneria di porto di Catania, i sommozzatori di guardia costiera e dei vigili del fuoco stanno operando nella zona loro indicata in base all’andamento delle correnti.

