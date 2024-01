Ancora finanziamenti, pari a circa 950 mila euro, per le imprese ricadenti nel territorio del GAL Terra Barocca

I nuovi finanziamenti per le imprese locali, ottenuti attraverso i progetti approvati grazie ai bandi emessi dal GAL Terra Barocca, costituiscono un significativo investimento a fondo perduto di circa 950 mila euro. Questi fondi riguardano progetti presentati da soggetti operanti nei territori dei Comuni del gruppo di azione locale, i quali hanno aderito a due misure specifiche, la 16.9 e la 16.4. L’obiettivo primario è stimolare lo sviluppo economico e sociale, promuovendo la coesione territoriale e l’eccellenza nelle attività locali.

LA MISURA

La misura 16.9 si focalizza sulla cooperazione e collaborazione tra operatori sociali e aziende agricole. Numerosi progetti presentati, principalmente da cooperative sociali, mirano a unire operatori sociali e aziende agricole per sviluppare attività agricole con finalità sociali. Questa sinergia offre un approccio terapeutico per individui con disagi psichici e crea opportunità di occupazione per soggetti svantaggiati, inclusi migranti.

La misura 16.4 si concentra sulla promozione della filiera corta e dei prodotti tipici locali, enfatizzando l’importanza della produzione e distribuzione a km zero. L’obiettivo è valorizzare la qualità dei prodotti locali, come formaggi, pane, vino e olio, rafforzando il legame tra produttori e consumatori. Il supporto finanziario fornito contribuirà a consolidare la presenza sul mercato di queste eccellenze locali, generando benefici diretti sull’economia locale.

Maria Monisteri, presidente del GAL Terra Barocca, sottolinea il ruolo cruciale di questi progetti nella crescita economica locale e nel supporto alle attività imprenditoriali, evidenziando come i finanziamenti ottenuti in passato abbiano favorito la nascita di nuove attività e posti di lavoro, contribuendo al benessere dell’economia locale.

Salvatore Occhipinti, direttore del GAL Terra Barocca, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici nell’analisi dei progetti presentati, evidenziando che questi investimenti non solo rappresentano un impegno tangibile verso lo sviluppo locale, ma testimoniano anche la scelta di valorizzare le comunità locali attraverso progetti volti alla creazione di nuove imprese e posti di lavoro.