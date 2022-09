Ancora disservizi idrici a Modica Alta

Disservizi idrici sono previsti in alcune zone di Modica Alta a causa di un guasto all’elettropompa istallata nel pozzo 5 di C.da Fasana con ripercussione all’accumulo dell’acqua nel serbatoio di C.da Addolorata provocando disagi alla distribuzione nella parte a monte di Modica Alta, in particolare in C.da Mauto, Via Modica Giarratana, Via Catagirasi, Corso Sicilia parte di via Loreto Gallinara e zone limitrofe.



I tecnici stanno provvedendo a riparare il guasto, sostituendo l’elettropompa. La situazione si dovrebbe normalizzare, non appena saranno completati i lavori.