Anche Ragusa aderisce alla Giornata Mondiale della Vista: gli appuntamenti

La Giornata Mondiale della Vista, promossa dall’IAPB Italia (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) e dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI), si svolgerà anche a Ragusa il prossimo giovedì 10 ottobre. L’iniziativa, dal claim “L’istinto ci porta a proteggere gli occhi, la prevenzione ci aiuta a farlo”, punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione delle patologie oculari.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Salvatore Albani, presidente di Uici Ragusa, ha ricordato l’impegno dell’associazione nella promozione della salute visiva e ha invitato i cittadini a partecipare all’evento, che si terrà presso l’ambulatorio Uici di via Perlasca. Il dott. Michele Anguzza, direttore sanitario dell’ambulatorio, ha sottolineato l’importanza della prevenzione, illustrando l’utilità di strumenti avanzati come l’OCT (Tomografia a Coerenza Ottica), capace di diagnosticare precocemente malattie oculari come il glaucoma e le retinopatie.

L’ortottista Federica Paravizzini ha evidenziato l’importanza dei controlli sin dalla tenera età, per individuare difetti visivi come miopia, ipermetropia e astigmatismo, che, se trascurati, possono portare all’occhio pigro o allo strabismo, condizioni trattabili efficacemente con una diagnosi precoce.

Clara Damanti, socia sostenitrice dell’Uici Ragusa, ha posto l’accento sulla necessità di sensibilizzare la popolazione non solo sulla prevenzione, ma anche sull’importanza di una diagnosi tempestiva, soprattutto attraverso attività informative nelle scuole e nei luoghi di aggregazione. La sua famiglia ha dato un contributo significativo all’Uici, dedicando l’ambulatorio alla memoria del padre, Gabriele Damanti.

Il presidente Albani ha concluso ricordando i 34 anni di attività dell’ambulatorio e l’importanza del continuo aggiornamento tecnologico, reso possibile grazie alle donazioni del 5×1000. L’obiettivo rimane quello di offrire sempre più strumenti all’avanguardia per migliorare la prevenzione e il benessere visivo della comunità.

