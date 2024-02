Anche Modica avrà il “Giardino dei Giusti”. Sorgerà in un’area del Parco “San Giuseppe U Timpuni”

La condivisione del progetto è della giunta Monisteri che, con proprio atto deliberativo, ha accolto la proposta avanzata dall’Istituto Comprensivo “S. Marta – E. Ciaceri” volta alla creazione del “Giardino dei giusti” in collaborazione con l’associazione Gariwo di Milano interamente no profit che svolge la sua attività a livello internazionale. In Sicilia quello di Modica sarebbe il quinto “Giardino dei Giusti” dopo quelli realizzati a Palermo, a Catania, a Trapani e ad Agrigento. In Italia, invece, sono circa duecento e sono nati grazie alla sensbilità di amministratori, dirigenti scolastici, insegnanti e semplici cittadini. La giunta Monisteri, accogliendo la richiesta della dirigenza scolastica, ha già demandato all’Ufficio tecnico l’individuazione di una porzione di area all’interno del Parco “San Giuseppe U Timpuni”.

Mantenere viva la memoria di quanti hanno fatto del bene all’umanità: questo il nobile intento.

L’Amministrazione Monisteri riprende la data del 10 maggio 2012 con l’istituzione, da parte del Parlamento europeo, della Giornata europea dei Giusti la cui ricorrenza è stata fissata al 6 marzo di ogni anno. Data in cui ricorre la scomparsa di Moshe Bejski, l’ebreo salvato da Oskar Schindler e promotore del “Giardino dei Giusti” in Israele che lo creò nel 1962 all’interno dello Yad Vashem e che in Italia è stata inserita nell’ordinamento italiano con l’approvazione della legge 212/2017. In questa ricorrenza forte è l’impegno delle scuole di ogni ordine e grado con lo scopo di fare conoscere le storie di persone giuste che hanno fatto del bene all’umanità in ogni tempo difendendo, da ogni forma di ingiustizia, verità, diritti e dignità. Con GariwoNetwork è stata attivata una rete capace di mettere in collegamento tutte le realtà impegnate nella diffusione del messaggio dei Giusti.

A Milano il primo giardino è sorto sul promontorio Monte Stella e da qui, via via, sono stati istituiti in altre città della penisola.

In Sicilia l’iniziativa, sulla scia del movimento internazionale sostenuto dalla Ong Gariwo impegnata nella promozione di iniziative della memoria, è fortemente sentita nel ricordo di chi ha perso la vita per difendere persone ed ideali. “I Giardini sono come libri aperti che raccontano le storie dei Giusti: hanno il compito di presentare all’opinione pubblica gli esempi di quanti, mettendo a rischio la vita, la carriera, le amicizie, sono stati capaci di preservare i valori umani di fronte a leggi ingiuste o all’indifferenza della società – così spiega l’Ong Gariwo l’iniziativa – i Giardini dei Giusti sono luoghi di memoria ma anche di incontro e di dialogo, in cui organizzare iniziative rivolte a studenti e cittadini per mantenere vivi gli esempi dei Giusti non solo in occasione della dedica dei nuovi alberi, ma durante tutto l’anno. L’Istituto “S. Marta – E. Ciaceri” ha chiesto all’Amministrazione Monisteri una porzione di area dove collocare una lapide e piantare un primo albero al quale ne verranno aggiunti altri in occasione di future commemorazioni. Richiesta accolta e condivisa pienamente.

© Riproduzione riservata