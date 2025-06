Anche le mani di un ragusano nello scudetto della Virtus Bologna

E’ nato a Ragusa il 2 aprile del 1992 e di soddisfazioni ne ha già raccolte molte. Ieri l’ultima, lo scudetto della Virtus Bologna conquistato ieri al Palaleonessa di Brescia in una gara 3 che ha suggellato il rush finale delle “V nere”. Si tratta di Carlo Sartorio, da questa stagione nello staff medico della squadra maschile di serie A1, in cui opera come fisioterapista.

Per tre stagioni è stato sempre a Bologna, ma nello staff della squadra femminile della stessa società: nella stagione 2021/2022 (squadra finalista playoff, Coppa Italia, semifinalista Super coppa e impegnata anche in Eurocup) 2022/2023 (squadra al 1°posto in A1, finalista Super Coppa, semifinalista Coppa Italia, presente in Eurolega e campionesse nazionali 3×3) e nella stagione 2023/2024 (terza in campionato, vincente in Super Coppa e impegnata in Coppa Italia e Eurolega).

Sartorio, con laurea triennale in Fisioterapia presso l’Università degli studi di Genova, laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie svolta presso l’Università degli studi di Catania e Master OMPT (Orthopaedic Manual Physical Therapy) in terapia manuale ed esercizio terapeutico per la gestione delle problematiche muscolo-scheletriche presso Università Alma mater studiorum di Bologna, questa stagione 2024/2025 ha fatto parte dello staff tecnico della squadra maschile di serie A1 che ieri sera ha vinto lo scudetto. Una figura sempre più essenziale, quella del fisioterapista, per le sollecitazioni sempre più impegnative fisicamente che coinvolgono le squadre in diversi tornei, nazionali e internazionali. Complimenti alla Virtus Bologna e a tutto il suo staff!

