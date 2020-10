Anche gli artisti ragusani alla protesta a Catania contro chiusura teatri - Ragusa Oggi

Il mondo delle spettacolo stamattina è sceso in piazza Università a Catania per protestare contro il nuovo Dpcm varato dal Governo. Attori, maestranze, sigle sindacali e gestori di luna park per chiedere precise garanzie sul loro futuro. In piazza anche alcuni giovani attori ragusani della Compagnia Godot di Ragusa.

“Gli ammortizzatori sociali che il Governo sta dando non tutelano tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo – spiega Antonio D’Amico, segretario regionale Fistel Cisl Sicilia- molti ancora aspettano i fondi del precedente lockdown e questo perchè non si considera che dietro al teatro ruotano associazioni culturali, danzatori, attori e maestranze varie”. I manifestanti, nel corso della giornata, hanno più volte sottolineato gli sforzi compiuti e le spese sostenute per mettere a norma gli ambienti.