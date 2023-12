Anche al Maria Paternò Arezzo si celebra la festa di Santa Lucia

La celebrazione in onore di Santa Lucia presso il reparto di oculistica dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa è diventata una tradizione consolidata. In occasione di questa festività, il personale medico e infermieristico si riunisce per onorare la Patrona degli occhi e degli operatori sanitari del settore.

LA CERIMONIA RELIGIOSA

La cerimonia religiosa, presieduta da don Giorgio Occhipinti e padre Joseph, ha permesso ai fedeli e ai devoti di riflettere sulla vita e sul martirio di Santa Lucia, una delle Sante più venerante in Sicilia, la sua terra d’origine.

Questo evento ha anche fornito l’opportunità di riunire numerosi operatori sanitari, alcuni dei quali sono ora in pensione ma che sono stati parte integrante del reparto di oculistica, contribuendo con il loro servizio e la loro dedizione nel corso degli anni.