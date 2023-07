Anche a Ragusa farmacie che producono preparati galenici. Un modo per contrastare la carenza di farmaci

La competenza professionale del farmacista è di fondamentale importanza quando i medicinali prodotti in farmacia rappresentano l’unica possibilità terapeutica in alcuni casi o quando l’industria farmaceutica non è in grado di soddisfare particolari bisogni terapeutici. Questi preparati possono essere dosaggi personalizzati, forme farmaceutiche adatte o prive di eccipienti a cui il paziente è allergico o intollerante e per pazienti con patologie rare che non hanno medicinali autorizzati.

In Italia, ci sono oltre 1500 farmacie che producono preparati galenici direttamente nei propri laboratori. Questi preparati sono principalmente forme farmaceutiche orali e per uso cutaneo, come capsule, compresse, bustine e semi solidi per uso cutaneo, seguiti da formulazioni rettali, farmaci per inalazione e soluzioni ad uso oftalmico. Inoltre, la metà di queste farmacie sono specializzate nella produzione di preparati per uso veterinario.

In Sicilia quelle che producono preparati galenici ed hanno aderito sino ad ora al censimento sono 78 in tutto. Tre si trovano in provincia di Ragusa. Due a Ragusa città: la farmacia Guccione e la farmacia Salus, e una a Scicli. Si tratta della farmacia Cartia.

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi) in collaborazione con la Società Italiana dei Farmacisti Preparatori (Sifap) ha realizzato un censimento delle farmacie che producono preparati galenici per fornire al Ministero della Salute informazioni utili per affrontare la carenza di medicinali. L’elenco sarà costantemente aggiornato con le nuove farmacie che aderiranno al censimento.