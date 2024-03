“Amici delle tartarughe marine”: Ragusa firma un protocollo per preservare l’habitat delle Caretta-Caretta

Proteggere l’habitat marino per aiutare, in questo modo, le tartarughe Caretta-Caretta: dalla conservazione della biodiversità costiera, infatti, dipende la loro sopravvivenza. Ragusa entra a far parte così del Comuni “amici delle tartarughe marine”, grazie alla firma di un protocollo.

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO

Le azioni previste nel protocollo, come il divieto di accensione di fuochi, il posizionamento di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti e la sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori balneari, sono cruciali per garantire un ambiente sano e sicuro per le tartarughe marine e per preservare la bellezza naturale delle spiagge.

La collaborazione con Legambiente per pubblicizzare gli stabilimenti balneari che aderiscono all’iniziativa e per realizzare attività scientifiche, culturali e formative è un ulteriore passo importante nella sensibilizzazione del pubblico e nella promozione della conservazione marina.

© Riproduzione riservata