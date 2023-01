Ambulanza 118 senza personale, cancellata postazione Pozzallo

La mancanza di personale medico e infermieristico ha costretto la centrale operativa del 118 a cancellare la postazione di Pozzallo per il giorno di capodanno. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, nella postazione medicalizzata del 118 di Pozzallo non si è presentato nessuno tra medici ed infermieri, ma solo un autista-soccorritore. Di conseguenza, la centrale operativa del 118 ha dovuto accorpare il servizio di ambulanza a Modica. Non è la prima volta che, a causa della cronica carenza di personale e di malattie sopravvenute, i turni dell’emergenza vengano lasciati scoperti, soprattutto nei giorni festivi. Il settore dell’emergenza urgenza è quello maggiormente colpito dalla carenza di personale, specie in occasione di festività.

La cancellazione della postazione del 118 di Pozzallo a causa della mancanza di personale medico e infermieristico rappresenta un deficit per la popolazione della città e dei suoi dintorni. L’assenza di un servizio di emergenza e urgenza efficiente può avere conseguenze negative sulla salute della comunità, soprattutto in caso di emergenze o situazioni di grave pericolo per la vita.

La carenza di personale nel settore dell’emergenza e urgenza rappresenta un problema diffuso che va affrontato con immediatezza per garantire un adeguato livello di assistenza sanitaria alla popolazione. La cancellazione della postazione di Pozzallo in occasione di un giorno di festività come il capodanno rappresenta solo l’ultimo episodio di una situazione di criticità che deve essere risolta al più presto per garantire la sicurezza e la salute della comunità. foto di repertorio