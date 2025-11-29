Ambiente e cittadinanza attiva: a Scicli istituzioni e associazioni a confronto

Si ipotizza la costituzione di un tavolo permanente, chiamato a confrontarsi ed a cercare soluzioni utili per salvaguardare l’ambiente minacciato, come in tante altre parti del pianeta, da “infiltrazioni” umane difficilmente da combattere. Questa ipotesi è nata a conclusione della riunione che si è tenuta a palazzo di città in collaborazione con Plastic Free Odv Onlus referente locale dell’associazione, l’architetto Giuseppe Manenti. Azioni condivise ed individuazione delle criticità in un territorio attraversato da torrenti, ricco di cave e soprattutto con affaccio sul mare. Presenti le associazioni “Rimboschiamo”, Luca Lo Presti, Gianni Magro, “Legambiente Scicli Kiafura”, Alessia Gambuzza, Wwf, Salvatrice Caravello, Tiziana Toni, Plastic Free Odv Onlus, Giuseppe Manenti, Comitato Bruca, Gianluca Drago, Gianni Barcella, Bruca Senza Frontiere con Giusy Arrabito. A riceverli l’assessore all’ambiente Vincenzo Giannone e l’ingegnere Giuseppe Giallo dell’ufficio tecnico comunale. “Abbiamo parlato di tutela del verde pubblico, della valorizzazione dei parchi urbani, della mappatura del patrimonio arboreo e di programmazione delle attività di sensibilizzazione ambientale. Il Wwf ha proposto di avviare attività preparatorie in vista della stagione di nidificazione delle tartarughe marine prevista per il 2026, mentre Plastic Free ha confermato la propria disponibilità a organizzare giornate ecologiche e iniziative di educazione ambientale – spiega l’assessore Enzo Giannone – è stato proposto di rendere permanente il tavolo tecnico, ampliandolo progressivamente alle altre realtà attive nel territorio, e di suddividere i prossimi incontri per temi specifici al fine di favorire contributi strutturati e progettualità operative. Ringraziamo le associazioni per la partecipazione, l’impegno civico e la disponibilità dimostrata. La collaborazione attiva tra istituzioni e cittadini rappresenta un valore fondamentale per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio naturale della città di Scicli”.

