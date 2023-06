Ambiente: a Ragusa ritorna il “Festival dello Scarto”. Ecco il programma

La Rete locale Carato, insieme alla Cooperativa Sociale Proxima e Sicilia Che Cambia, organizzano per il secondo anno consecutivo il Festival dello Scarto, che si terrà il pomeriggio di venerdì 9 giugno e la mattinata di sabato 10 a Ragusa. L’evento si sposta in periferia su terreni comunali dati in comodato d’uso alla Cooperativa Sociale Proxima da due anni, con l’obiettivo di promuovere una visione attuale e virtuosa dello scarto in vari ambiti: agricolo, tessile, urbano, sociale, quotidiano e industriale.

Il festival dello Scarto si propone di sensibilizzare il pubblico sul tema degli sprechi e dell’utilizzo consapevole delle risorse, con l’intento di diffondere un’etica della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente. Il festival prevede la partecipazione di oltre 10 associazioni del territorio e di liberi cittadini, che presenteranno iniziative ludico-ricreative, workshop, incontri e talk per coinvolgere e informare il pubblico su temi cruciali legati alla gestione degli scarti.

PROGRAMMA

VENERDÌ 9 GIUGNO

h 16.00: Accoglienza e Presentazione

h 16.30: Plogging a cura di RagusAttiva e Plastic Free Sicilia

h 17.00: Merenda per tutti! nell’area food a cura di Vo.Cri, Mecca Melchita, Foz

h 17.30: Lab di stampa per bimbi a cura di Collettivo OCRA

h 17.30: Lab di Upcycling per adulti con Sartoria Sociale – Proxima

h 19.00: HUMAN LIBRARY!(Gas Mazzarelli,Inferno Food Forest 1799, Frantoi Cutrera,Alessandra La Torre, Classi seconde del Liceo di Scienze Umane di Ragusa)

SABATO 10 GIUGNO

h 10.00: Passeggiata fitoalimurgica con RimboschiAmo OdV ed Ecotono

h 10.30: Tour dell’Acquaponica con Orti Sociali – Proximah 11.00: Lab Patchwork per bambini con Sartoria Sociale – Proxima

h 12.00: PIC-NIC all together!

PERMANENTI:

AREA SWAP a cura di Natalia Cecere

AREA FOOD a cura di Vo.Cri.,Mecca Melchita,Fermento – Officina zero

CORNER SICILIA CHE CAMBIA con Selena Meli e Italia Che Cambia

AREA LIBRI a cura di La Casa delle donne Ragusa

BANCHETTO Ecotono – Collettivo endemico.