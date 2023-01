Alluvioni a Ispica: un intervento da 960 mila euro per scongiurare il rischio idro-geologico

Un intervento di sistemazione idraulica per mitigare il danno provocato dai fenomeni alluvionali che negli anni hanno messo in ginocchio il territorio ispicese, sia nella bassa pianura che degrada verso la costa che la zona di cava Mortella nel centro abitato dove, in particolare, nell’ottobre del 2019 si è aperta una gigantesca voragine risparmiando, per mera fortuna, le abitazioni prospiciente i luoghi. Il sindaco Innocenzo Leontini è stato autorizzato, con un atto deliberativo della giunta municipale, a firmare il protocollo con l’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia per l’assegnazione di 960 mila euro destinati ad interventi di sistemazione delle aree compromesse.

Sono somme, già pronte per essere spese, che serviranno a ripristinare le zone compromesse e che dovrebbero portare sicurezza nelle aree a rischio. L’Autorità di Bacino con i suoi compiti di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico, di risanamento delle acque e di manutenzione dei corpi idrici, è il soggetto primo per intervenire nelle opere di risanamento ma anche di prevenzione. Gli improvvisi accumuli pluviometrici hanno provocato, nel tempo, seri danni “inghiottendo” intere aree a coltivazioni intensive ed estensive rendendole delle lande e portando all’esondazione dei torrenti. Naturalmente con una seria compromissione dell’economia agricola del territorio.

La cronaca di quell’ottobre 2019 ricorda l’esondazione del torrente sulla statale 115 che travolse alcuni automobilisti uno dei quali, un agente di polizia penitenziaria, perse la vita trascinato dalla violenza dell’acqua. “Sono interventi necessari dei quali il nostro territorio non può fare a meno – commenta il sindaco Leontini – queste somme ci permetteranno di intervenire ripristinando i luoghi compromessi e le aree sottoposte a costanti alluvioni, quali quelle vicine ai torrenti ed ai canali. Le somme arrivano dall’Autorità di Bacino ed io, quale autorità di protezione civile del nostro Comune, vigilerò acchè i lavori verranno realizzati adeguatamente per dare sicurezza alla nostra comunità”.