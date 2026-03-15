Allerta meteo per arrivo ciclone: ecco la situazione delle scuole iblee

La Sicilia si prepara ad affrontare una nuova fase di forte maltempo legata alla formazione di un ciclone mediterraneo sul bacino centro-meridionale del Mediterraneo, che porterà temporali intensi, raffiche di vento e possibili grandinate.

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo-idrogeologica e idraulica che riguarderà anche la giornata di lunedì 16 marzo, con criticità elevate soprattutto in diverse aree dell’Isola.

Peggioramento già da domenica pomeriggio

Dalle 16 alle 24 di domenica 15 marzo è prevista allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e temporali nelle zone A, B, H e I.

Nello stesso intervallo è stata diramata allerta gialla per rischio idraulico nelle zone A e I.

Lunedì 16 marzo allerta arancione

Il maltempo è destinato a intensificarsi nelle prossime ore. Per l’intera giornata di lunedì 16 marzo, dalle 00 alle 24, è stata diramata:

Allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico e temporali nelle zone A, F, G, H e I

per rischio meteo-idrogeologico e temporali nelle zone Allerta gialla nelle zone B ed E

Per quanto riguarda il rischio idraulico:

Allerta arancione nelle zone A, F, G, H e I

nelle zone Allerta gialla nella zona B

Temporali intensi, vento forte e grandine

Secondo le previsioni, il sistema ciclonico porterà precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più intensi sui settori orientali della Sicilia.

I temporali potranno essere accompagnati da:

rovesci di forte intensità

raffiche di vento

locali grandinate

attività elettrica frequente

Attivate le procedure di protezione civile,

Scuole al momento restano aperte in provincia di Ragusa

Alla luce delle previsioni, è stata disposta l’attivazione delle procedure previste dai piani di Protezione civile.

Le autorità raccomandano alla popolazione prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone soggette ad allagamenti o vicino a corsi d’acqua.

Al momento, ma si sta seguendo l’evoluzione della situazione, non risultano chiuse le scuole iblee mentre in altre province sono stati adottati provvedimenti di chiusura.

Per segnalazioni e informazioni è attivo il numero SOUR 800 404040.

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