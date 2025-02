Allerta gialla in tutta la Sicilia. Sarà un mercoledì di intense piogge anche in provincia di Ragusa

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per la giornata di domani, mercoledì 26 febbraio 2025, a causa di condizioni meteorologiche avverse previste in Sicilia. Secondo le previsioni, sono attesi rovesci e temporali a partire dalle ore 14:00 fino alle 22:59.

In particolare, le zone più colpite saranno quelle settentrionali dell’isola, dove si prevedono precipitazioni di moderata intensità. Le temperature oscilleranno tra i 6°C e i 14°C, con venti moderati provenienti da nord-est.

È consigliabile prestare attenzione durante gli spostamenti e limitare le attività all’aperto nelle ore indicate. Si raccomanda inoltre di consultare gli aggiornamenti meteorologici e seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale della Protezione Civile regionale.

[image: image.png]



