Home / meteo

Allerta gialla in tutta la Sicilia fino a mezzanotte

06 Mar 2026 08:41

La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo -idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di oggi. Su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it