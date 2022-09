Allarme sicurezza: lettera aperta al Prefetto di Ragusa da parte del Presidente del Collegio dei Questori all’ARS Giorgio Assenza

Tanti, troppi episodi di violenza si sono susseguiti in questi ultimi giorni nella nostra provincia. Risse, aggressioni ed episodi gratuiti brutali sono ormai tristemente all’ordine del giorno, una vera e propria escalation che rende insicure le nostre città e a cui rischiamo sempre più di abituarci. Una situazione ormai per troppi insostenibile a cui urge trovare una soluzione efficace e definitiva. In questo ambito di violenza, è di oggi la comunicazione del Presidente del Collegio dei Questori all’ARS, Giorgio Assenza, di un invio al Questore di Ragusa, al Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri e al Comandante provinciale della Guardia di Finanza, di una lettera aperta in cui su chiede una urgente convocazione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, per trovare insieme interventi coordinati al fine di porre fine a questi fenomeni. A seguire il testo completo della lettera aperta:

Egr. Sig. Prefetto,

i gravi episodi di violenza che da troppo tempo si verificano nel centro storico della città di Comiso, ci inducono a scriverLe per lanciare un allarme che non può non essere colto, anche alla luce dell’ennesima rissa, verificatasi ieri sera nella centralissima Piazza Fonte Diana, che ha visto protagonisti gruppi di giovani immigrati e ha destato, ancora una volta, sconcerto e paura tra i presenti.

I fenomeni di criminalità sono frequenti in città: spaccio di sostanze stupefacenti in pieno centro cittadino, risse quasi quotidiane, regolamenti di conti tra bande di etnia diversa, aggressioni a inermi cittadini da parte di baby gang capeggiate da noti pregiudicati maghrebini. Scenari simili a Vittoria, a Scoglitti e in altri centri della provincia.

Le scrivo, Egr. Sig. Prefetto, perché voglio riportare la voce di tanti cittadini, di tanti esercenti che chiedono aiuto alle Istituzioni, esternandoci le loro preoccupazioni, le paure di una città sempre più in balia di delinquenti, male intenzionati e giovani allo sbando.

Siamo coscienti dei problemi di organico ridotto delle Forze dell’Ordine, tuttavia il livello di allarme è tale da richiedere un urgente intervento di prevenzione e repressione di questi gravi avvenimenti che stanno recando enormi disagi sociali, nonché danni di natura economica per gli esercizi commerciali.

Chiediamo che venga convocato urgentemente il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico per studiare e mettere in atto interventi coordinati tra le varie forze di polizia per cercare di fermare e debellare questi fenomeni anche attraverso un capillare controllo del territorio da parte dello Stato e così consentire ai cittadini di tornare a fruire dei centri storici delle loro città senza timore di essere coinvolti in episodi di gratuita e inaudita violenza, come ieri sera è successo a Comiso.

Certo della Sua sensibilità e della Sua attenzione, rimango a disposizione e porgo i miei più cordiali saluti.



Comiso, 5 settembre 2022

Giorgio Assenza

Presidente del Collegio dei Questori all’ARS