Allarme al faro di Montalbano: intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco a Punta Secca

Attimi di apprensione nella serata di ieri, lunedì 28 luglio a Punta Secca, la celebre “Vigata” del Commissario Montalbano, resa famosa in tutto il mondo grazie alla fiction ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. Alle ore 20:45 circa, su richiesta del Sindaco di Santa Croce Camerina, è scattato un intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Ragusa per una verifica urgente alla lanterna del faro che domina la piazza e il litorale.

Uno dei pannelli in piombo che rivestono la sommità del faro presentava segni di possibile instabilità, tali da far temere il distacco e la caduta. Sul posto è arrivata una squadra specializzata dei Vigili del Fuoco, dotata di attrezzature e tecniche alpinistiche. Dopo aver raggiunto l’apice della struttura salendo dalla scala interna, i pompieri si sono imbracati in sicurezza e hanno effettuato un’attenta verifica strutturale della copertura, riuscendo a scongiurare ogni rischio.

Durante l’operazione, l’area è stata presidiata dalla Polizia Locale del Comune di Santa Croce Camerina per garantire la sicurezza dei residenti e dei numerosi turisti presenti in piazza, a pochi metri dalla casa del celebre commissario di fiction.

Grazie all’intervento tempestivo, è stata evitata ogni potenziale conseguenza. Il faro, simbolo del borgo e autentico protagonista delle inquadrature di Montalbano, continuerà a splendere in sicurezza sulle notti del litorale ibleo.

