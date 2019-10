All’AEROPORTO DI BARI “IN VIAGGIO CON DE NITTIS” - Ragusa Oggi

All’AEROPORTO DI BARI “IN VIAGGIO CON DE NITTIS”

Chi parte dall’aeroporto di Bari-Palese “Karol Wojtyla”, da oggi fino al 10 novembre può ammirare tre opere del celebre pittore Giuseppe De Nittis, nato a Barletta nel 1846.

“In viaggio con De Nittis” è una esposizione artistica, ma è stata pensata anche nell’ottica di una nuova forma di accoglienza dell’aeroporto barese, un modo per salutare chi riparte dalla Puglia lasciandogli il ricordo della bellezza della regione e dell’arte che ha saputo esprimere.

La mostra è nata dalla volontà di Aeroporti di Puglia e del Comune di Barletta, che ha concesso le opere che fanno parte della collezione De Nittis ospitata nel cinquecentesco Palazzo Della Marra.

“Gli aeroporti sono luoghi affascinanti – ha detto il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito – in cui si incrociano viaggiatori provenienti da tutto il mondo e quelli che atterrano qui a Bari ci onorano di scegliere la Puglia, terra ospitale e di grande bellezza. Non c’è modo migliore che accoglierli con un maestro che ha fatto della sua arte uno strumento di testimonianza di questa bellezza. Il barlettano Giuseppe De Nittis, viaggiatore e cittadino europeo ante litteram, esprime nei suoi dipinti, e in particolare in quelli qui esposti, tutto il calore della nostra terra, i suoi profumi e la luce del sole del Sud”.

Soddisfatto il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, che guarda oltre: “Quella di oggi – ha detto – è una tappa importante di un progetto più grande e ambizioso che rientra nelle strategie adottate da Aeroporti di Puglia. Un progetto che vogliamo estendere a tutti i Comuni, i musei, e, perché no, alle imprese”.

Le tre opere selezionate per questa mostra, allestita nell’ala est dell’area imbarchi, raffigurano elementi importanti della produzione artistica di Giuseppe De Nittis, i paesaggi pugliesi e i ritratti. Le opere sono: Paesaggio con fenicotteri, olio su tavola (1873); Primavera, olio su tela (1879); Busto di donna con cappellino, olio su tela, ritratto della consorte Léontine e musa ispiratrice dell’artista (1883).

“La cultura che va nei luoghi – ha detto il presidente della Regione Puglia – dove la comunità si incontra con il mondo e quindi De Nittis che arriva ad Aeroporti di Puglia e si esibisce con la su arte straordinaria. Quadri che raccontano la bellezza della nostra Terra che è stata custodita negli anni. Noi ci sentiamo pugliesi grazie anche a chi molti anni fa seppe catturare la nostra bellezza trasformandola in una attrazione per tutto il mondo. Ecco perché questo tributo alla città di Barletta e a De Nittis nell’Aeroporto di Bari”.

