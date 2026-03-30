Alla Volley Modica il cuore e la rimonta non bastano: Mantova passa al golden set

Si ferma sul più bello il cammino dell’Avimec Modica, che al PalaRizza compie un’autentica impresa portando Mantova al golden set, ma cede nel momento decisivo dopo 2 ore e 35 minuti di battaglia intensa e spettacolare. Applausi a scena aperta per i “Galletti”, che escono dalla competizione a testa alta davanti a un pubblico delle grandi occasioni.

La squadra di coach Enzo Distefano ha dimostrato carattere, qualità e tenuta mentale, riuscendo a ribaltare il risultato della gara d’andata e a giocarsi fino all’ultimo pallone la qualificazione. A fare la differenza, però, è stato un avvio complicato nel golden set, che ha indirizzato definitivamente la sfida.

Una partita combattuta e ricca di emozioni

L’inizio del match è equilibrato, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Modica cresce alla distanza e conquista il primo set 25-20, mostrando solidità e lucidità nei momenti chiave.

La reazione di Mantova non tarda ad arrivare. Il secondo set diventa una vera maratona, giocata punto a punto e decisa ai vantaggi dopo una lunga serie di set point. Gli ospiti la spuntano 36-38, ristabilendo la parità e riaprendo completamente i giochi.

Con le spalle al muro, Modica tira fuori il meglio di sé. Spinta dal calore del pubblico, la formazione siciliana si aggiudica il terzo set 25-22 e poi il quarto 25-23, trascinando il match al golden set tra tensione e adrenalina.

Il golden set che decide tutto

Nel set decisivo, però, l’inerzia cambia subito. Mantova parte forte e si porta rapidamente sullo 0-4, sfruttando una serie al servizio di grande efficacia. Modica prova a reagire, accorciando le distanze e riaccendendo le speranze, ma gli ospiti restano lucidi e mantengono il controllo.

Il 10-15 finale condanna i biancoazzurri, mentre Mantova festeggia il passaggio del turno. Per Modica restano gli applausi e la consapevolezza di aver dato tutto.

Distefano: “Orgoglioso dei ragazzi, stagione positiva”

Nel post gara, coach Enzo Distefano analizza con lucidità la partita e il percorso della squadra.

Il tecnico modicano sottolinea come l’obiettivo fosse portare la sfida al golden set, risultato raggiunto grazie alla determinazione del gruppo. A fare la differenza è stato l’avvio del set decisivo, condizionato dalla battuta efficace di Maiocchi che ha creato il primo solco.

Nonostante l’amarezza, Distefano evidenzia il valore della prestazione e il livello espresso da entrambe le squadre, protagoniste di una sfida di alto profilo. Il bilancio della stagione resta positivo e rappresenta una base solida su cui costruire il futuro.

Un pubblico da grande occasione

A rendere ancora più speciale la serata è stato il colpo d’occhio del PalaRizza, gremito in ogni ordine di posto. Il sostegno dei tifosi ha accompagnato Modica per tutta la gara, trasformando il match in un evento sportivo di grande intensità emotiva.

L’uscita dal campo tra gli applausi è la fotografia perfetta di una squadra che, pur sconfitta, ha saputo conquistare il rispetto e l’orgoglio della propria gente.

Una stagione da cui ripartire

La sconfitta lascia l’amaro in bocca, ma non cancella quanto di buono fatto dall’Avimec Modica nel corso dell’anno. Il percorso, la crescita del gruppo e la qualità del gioco espresso rappresentano segnali importanti.

Da questa partita, e soprattutto da questa consapevolezza, ripartirà il futuro della Volley Modica.

© Riproduzione riservata