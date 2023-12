Alla scoperta di “Scicli bedda” all’insegna della solidarietà

Passeggiare per Scicli, conoscere i suoi scorci nascosti e le sue suggestive, per non dire civettuole, viuzze del centro storico, ammirare le bellezze architettoniche ed artistiche che “firmano” il biglietto da visita della città barocca dal 2002 Bene dell’Umanità dell’Unesco. Tutto questo con l’iniziativa promossa dall’ASD Scicli Bruffalori in collaborazione con l’associazione “Peri Peri Pi Scicli”, un sodalizio, questo, nato anni fa con l’intento di conoscere il territorio grazie a delle passeggiate serali sempre più partecipate. Quasi per un momento di relax per tante persone, uomini e donne, giovani e meno giovani. Uno sport sano nato per caso che ha coinvolto tantissime persone e che continua ad essere soggetto di attrazione e curiosità.

Passeggiata culturale con un occhio rivolto al sociale in uno spirito di solidarietà che oggi riesce a contagiare.

Domani (lunedì 18 dicembre) alle ore 18,30 raduno in via Francesco Mormino Penna davanti alla sede dell’ASD Scicli Bruffalori con partenza alle 19. Sarà un’occasione per essere vicini ai soggetti che in città hanno un costante impegno a favore dei minori. La raccolta fondi, che sarà effettuata durante la passeggiata, sarà destinata ai centri diurni per bambini operanti nel Convento del SS. Rosario a Scicli e nella Casa Gialla sul Molo a Sampieri. Fondi che saranno utili alla realizzazione di attività formative e ricreative in favore dei minori.