Alla prima dei play-off la Meerkat Scicli vince sul Misterbianco dopo una gara in chiaroscuro

Uno scarto veramente risicato. Un solo punto, risultato finale 93-92, ha portato la Meerkat Basket Scicli a vincere la prima gara dei play-off. Una vittoria striminzita raggiunta a fine partita, giocata in casa al geodetico di Jungi, dopo un tempo supplementare che ha chiuso la gara con i ragazzi del coach Sergio Trovato superare il primo turno dei play-off del campionato di divisione regionale 1 Sicilia.

Vista la gara nessuno avrebbe pensato ad una rimonta della squadra ospite, il Misterbianco nel Campionato regionale di basket Divisione 1.

A 96 secondi dalla fine dell’incontro, gli sciclitani pur essendo in vantaggio di 16 punti si sono visti incalzare dai catanesi. Un calo di concentrazione, riconducibile all’aver pensato ad una vittoria già in saccoccia, ha fatto allentare la presa della Meerkat Scicli. Non solo si sono fermato nell’attacco ma anche perso una serie di palloni che hanno portato alll’incredibile rimonta di Misterbianco, performance che sicuramente passerà alla storia del campionato di DR1.

Durante tutta la partita, la Meerkat, nonostante le assenze di Merli e La Rocca ed al fermo necessario durante la gara di Paoli per un riacutizzarsi di unl dolore al ginocchio, è stata ampiamente in vantaggio chiudendo già il primo quarto a più 10 e arrivando fino a più 24 all’inizio del quarto quarto. Poi il black out dei padroni di casa negli ultimi 4 minuti da cui è derivato il pareggio degli ospiti.

Finale thriller e non per i deboli di cuore quello vissuto nell’over time con gli etnei che hanno continuato a segnare da fuori e e che hanno sciupato la palla della vittoria in contropiede (2 vs 1) a 2 secondi dalla fine. Decisiva, per la Meerkat, la freddezza di Konsta che ha realizzato i canestri decisivi per la vittoria e che in tutta la gara ha realizzato 31 punti.

Il campionato si ferma per la pausa pasquale. La gara due è in programma a Misterbianco il 4 aprile.

Ai ragazzi del coach Trovato sono dati dodici giorni per recuperare le energie mentali e fisiche, per riflettere su quanto accaduto in questa prima giornata dei quarti di finale e per lavorare affinché questi improvvisi black-out rimangano nei ricordi.

Hanno segnato punti per la Meerkat: Kosta 31, Guastella 20, Lonatica Lorenzo 11, Ficili 8, Cesano 7, Manenti 7, Giannone 4, Paoli 3, Mormino 2, Lonatica Lucio, Mirabella N. E.

