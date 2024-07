Alla Clinica del Mediterraneo di Ragusa la “Diffusion Whole Body”: una risonanza magnetica innovativa

Una tecnica innovativa alla Clinica del Mediterraneo di Ragusa. Si chiama “Diffusion Whole Body” ed è una risonanza magnetica che permette di studiare l’intero corpo senza l’uso di radiazioni ionizzanti e senza mezzo di contrasto. Questa tecnologia è disponibile da oltre un anno presso la Clinica del Mediterraneo di Ragusa, sotto la direzione del dott. Gaetano Riva.

Una tecnica innovativa per individuare metastasi

La tecnica può essere particolarmente utile per i pazienti oncologici, consentendo di individuare metastasi e per i pazienti con predisposizione genetica a sviluppare tumori, in linea con le linee guida ONCO-RADS pubblicate nel 2021. La Risonanza Magnetica “Diffusion Whole Body” fornisce informazioni dettagliate sia sull’aspetto morfologico degli organi e dei tessuti, sia sui processi fisiologici e funzionali degli organi e delle cellule del corpo umano.

Un vantaggio significativo di questo esame è che non espone i pazienti a radiazioni e non richiede l’uso di mezzi di contrasto, aprendo nuove prospettive nello studio e nella prevenzione di molti tumori. Questa caratteristica lo rende un esame completo, affidabile e sicuro per l’intero corpo umano, senza i rischi associati ad altre tecniche diagnostiche.

