Alessia Micieli di scena alla Coppa Italia giovanile Xco disputatasi a Torino

L’intraprendente e sempre competitiva Alessia Micieli, che corre per i colori della Naturosa Bike & Co. Ragusa, ha partecipato a Torino, domenica scorsa, alla seconda prova di Coppa Italia giovanile Xco. La giovane ciclista ha gareggiato lungo un circuito molto tecnico e fangoso. Non è stata certo una delle sue migliori giornate ma è riuscita a completare la gara e a dare comunque prova delle sue consolidate caratteristiche tecnico-atletiche. Nel contesto di un’altra competizione, disputatasi in Calabria, sempre lo scorso fine settimana, Giuseppe Gurrieri e Angelo Battaglia hanno avuto modo di mettersi in buona luce.

Lo hanno fatto partecipando alla Aspromarathon in cui, in lizza nei ruoli della Granfondo nella categoria M2, si sono piazzati rispettivamente al 31esimo e al 33esimo posto mettendo in luce di avere molta birra in corpo e di potere ancora recitare un ruolo di tutto rispetto nel contesto di una gara molto partecipata e con una concorrenza assolutamente agguerrita.

La Naturosa Bike & Co. Ragusa, durante il prossimo fine settimana, sarà di scena adesso in provincia di Salerno per la terza prova della Borbonica cup in mountain bike. Per quanto riguarda, invece, le bici su strada, sabato e domenica, 21esima edizione del memorial Cannarella con cronoscalata il giorno prima e gara in linea quello dopo che prevede, dopo la partenza di Grammichele, l’arrivo a Monterosso Almo. Infine, sabato, ci sarà a Racalmuto, in provincia di Agrigento, la finale regionale di Bicimparo con gli atleti più giovani impegnati in mountain bike.