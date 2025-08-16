L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Alberi abbattuti e altri danni dopo tromba d’aria nel Modicano. A Cava d’Aliga si ribalta barca a vela
16 Ago 2025 15:54
MODICA – Oggi, attorno alle 12:30, una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla zona di Modica — in particolare nel quartiere Sorda e lungo la Modica-Pozzallo — trasformando strade normalmente sicure in vere insidie naturali. Il fenomeno, accompagnato da grandine di grosse dimensioni e pioggia intensa, ha sorpreso automobilisti e residenti, costringendo molti a cercare riparo nelle aree di servizio.
Il vento impetuoso ha abbattuto alberi, divelto cartelloni pubblicitari e danneggiato coperture di edifici. Si registrano pali della luce pericolanti, tegole sparse e detriti in strada.
Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme alla Protezione Civile Comunale e al sindaco — presenti sul posto — stanno lavorando intensamente per ripristinare la sicurezza
A Cava d’Aliga si è ribaltata una barca a vela. Per fortuna l’unico occupante è riuscito a mettersi in salvo , aiutato anche da alcuni bagnanti.
Il fenomeno, rapido ma intenso, è l’ennesimo segnale della crescente frequenza di eventi climatici estremi nel Sud Italia, già messa in evidenza da diversi scienziati. Un segnale, tra l’altro, di quanto cambiamenti climatici e fenomeni straordinari stiano colpendo anche territori come questi.
