Alberi abbattuti e altri danni dopo tromba d’aria nel Modicano. A Cava d’Aliga si ribalta barca a vela

MODICA – Oggi, attorno alle 12:30, una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla zona di Modica — in particolare nel quartiere Sorda e lungo la Modica-Pozzallo — trasformando strade normalmente sicure in vere insidie naturali. Il fenomeno, accompagnato da grandine di grosse dimensioni e pioggia intensa, ha sorpreso automobilisti e residenti, costringendo molti a cercare riparo nelle aree di servizio.

Il vento impetuoso ha abbattuto alberi, divelto cartelloni pubblicitari e danneggiato coperture di edifici. Si registrano pali della luce pericolanti, tegole sparse e detriti in strada.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme alla Protezione Civile Comunale e al sindaco — presenti sul posto — stanno lavorando intensamente per ripristinare la sicurezza

A Cava d’Aliga si è ribaltata una barca a vela. Per fortuna l’unico occupante è riuscito a mettersi in salvo , aiutato anche da alcuni bagnanti.

Il fenomeno, rapido ma intenso, è l’ennesimo segnale della crescente frequenza di eventi climatici estremi nel Sud Italia, già messa in evidenza da diversi scienziati. Un segnale, tra l’altro, di quanto cambiamenti climatici e fenomeni straordinari stiano colpendo anche territori come questi.

