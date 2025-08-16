Tromba d’aria e grandinata sulla Modica-Pozzallo: paura e disagi in strada. Video

Una violenta tromba d’aria accompagnata da grandinata si è abbattuta oggi sullo scorrimento veloce Modica-Pozzallo, sorprendendo automobilisti e viaggiatori I chicchi di grandine, di dimensioni considerevoli, hanno ridotto la visibilità e reso scivolosa la carreggiata, costringendo molti a cercare rifugio nelle aree di servizio lungo il percorso.

Disagi causati dalla tromba d’aria Modica-Pozzallo

Nonostante la forza del fenomeno, al momento non sono stati segnalati danni a persone né ad automezzi. Tuttavia, la pioggia battente e i venti forti hanno creato momenti di tensione tra gli automobilisti, alcuni dei quali hanno raccontato di aver temuto per la propria incolumità.

Fenomeni climatici estremi in aumento nel Sud Italia

E’ l’ennesimo episodio che conferma come il cambiamento climatico stia aumentando la frequenza e l’intensità di fenomeni atmosferici estremi anche nel Sud Italia, trasformando tratti stradali solitamente sicuri in vere e proprie trappole naturali.

Video tratto da Tiktok: @memmoefede

© Riproduzione riservata