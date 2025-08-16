L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Tromba d’aria e grandinata sulla Modica-Pozzallo: paura e disagi in strada. Video
16 Ago 2025 14:02
Una violenta tromba d’aria accompagnata da grandinata si è abbattuta oggi sullo scorrimento veloce Modica-Pozzallo, sorprendendo automobilisti e viaggiatori I chicchi di grandine, di dimensioni considerevoli, hanno ridotto la visibilità e reso scivolosa la carreggiata, costringendo molti a cercare rifugio nelle aree di servizio lungo il percorso.
Disagi causati dalla tromba d’aria Modica-Pozzallo
Nonostante la forza del fenomeno, al momento non sono stati segnalati danni a persone né ad automezzi. Tuttavia, la pioggia battente e i venti forti hanno creato momenti di tensione tra gli automobilisti, alcuni dei quali hanno raccontato di aver temuto per la propria incolumità.
Fenomeni climatici estremi in aumento nel Sud Italia
E’ l’ennesimo episodio che conferma come il cambiamento climatico stia aumentando la frequenza e l’intensità di fenomeni atmosferici estremi anche nel Sud Italia, trasformando tratti stradali solitamente sicuri in vere e proprie trappole naturali.
Video tratto da Tiktok: @memmoefede
