Alan Sorrenti a Marina di Ragusa. Si concludono le serate karaoke guidate da Manuel Manfré

Concerto di Alan Sorrenti venerdì 5 settembre a Marina di Ragusa. L’evento rappresenta l’ultimo atto di un’estate che a Punta Secca e a Marina di Ragusa ha visto susseguirsi una serie di appuntamenti con il karaoke. Le serate sono state ideate e condotte da Manuel Manfré. La pizza del faro di Punta Secca, davanti alla celebre casa di Montalbano, ha richiamato un gran numero di vacanzieri, soprattutto giovani.

La serata del 5 settembre a Marina di Ragusa rappresenta l’ultimo appuntamento e sarà condotto in tandem da Manuel Manfré e Giuliana Cascone. Alan Sorrenti, celebre voce de “i figli delle Stelle” sarà lo special guest della serata.

“Il karaoke a Punta Secca – spiega Manuel Manfré – ha accomunato un target variegato, dagli adulti fino ai bambini. La cosa più sorprendente è stato vedere così tanti giovani che si divertono in maniera sana, cantando in gruppo le canzoni più belle della storia della musica italiana”.

