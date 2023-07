Al via Outgether e Summer Sport Fest a Ragusa e Marina

Due nuove e articolate iniziative sportive sono ai nastri di partenza, Outgether e Summer Sport Fest, sono state presentate stamani alla presenza dell’assessore allo sport, Simone Digrandi, della consigliera comunale Carla Mezzasalma e di alcuni tra i promotori.

“Sono ben 14 le realtà ragusane che hanno aderito alla “chiamata” della prima edizione di Outgether – dichiara l’assessore allo Sport, Simone Digrandi, promotore dell’iniziativa comunale – il calendario di iniziative sportive all’aperto che mira a diffondere la conoscenza di discipline fisiche e pratiche di benessere, portando una sana socialità in luoghi della nostra città poco fruiti o che saranno fruiti in maniera diversa, insolita. Dallo yoga all’hockey, dal calisthenics al crossfit all’autodifesa, in posti splendidi che saranno ora vissuti in un’accezione diversa, come piazza Gomez a Marina o la rotonda Maria Occhipinti di Via Roma. È un primo, programmatico, segnale che vogliamo lanciare, convinti che anche lo sport, come la cultura o il turismo, possa accrescere la vivibilità di tante zone urbane, generare un sano sviluppo. Sono tante e variegate le realtà sportive che aspettano solo di essere conosciute: ora la palla passa simbolicamente ai ragusani. Vi aspettiamo!”

“Dopo il successo dello scorso anno – dichiarano Andrea Manenti e Simone Diquattro di Gioventù Nazionale Ragusa, promotori di Summer Sport Fest – torniamo quest’anno con la seconda edizione, anche stavolta patrocinata dal Comune. I tornei si svolgeranno il 5-6 agosto a Marina di Ragusa presso l’Impianto delle Sirene. Insieme ai grandi classici del biliardino e ping pong, quest’anno avremo la novità del calcio in gabbia. Il tutto sarà contornato da un extra fest con dimostrazioni e prove gratuite. Per iscriversi ai tornei basterà compilare il form presente sulle pagine Facebook e Instagram _Summer Sport Fest_. Ringraziamo l’Assessore allo Sport, Simone Digrandi, gli sponsor, la squadra di Gioventù Nazionale e gli organizzatori Marika Frasca, Francesca Massari e Tonino Siciliano.”