Al via l’Autogiro della provincia di Ragusa, ieri sera tra le vetture più ammirate la Pantera blindata dal museo della polizia di Roma

In corso la 26ª edizione dell’Autogiro nella provincia di Ragusa, un evento che attrae appassionati e curiosi. Ieri sera sono arrivati i partecipanti, noti come le “vecchie signore,” con le loro auto d’epoca. La manifestazione ha iniziato con un’accoglienza speciale sul ponte di via Roma a Ragusa, dove le auto d’epoca dei 36 equipaggi sono state esposte per essere ammirate dai passanti.

Tra le auto che hanno suscitato più interesse c’è stata la Pantera blindata del 1954 e un’Alfa 1900 super proveniente dal museo di Roma, grazie all’interessamento del questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore. Quest’ultimo è stato presente alla partenza insieme all’onorevole Ignazio Abbate, socio del Veteran car club ibleo, l’associazione che organizza la manifestazione. Tra gli ospiti di questa edizione c’è anche il vicepresidente nazionale dell’Asi, Agnese Di Matteo.

Il percorso dell’Autogiro prevede una tappa a Pozzallo e una sosta delle auto in piazza Rimembranze. Nel pomeriggio, la carovana si sposterà a Ispica, dove gli equipaggi visiteranno il parco Forza alle 16:30. Dalle 17:30, ci sarà una sosta in corso Umberto a Ispica fino alle 18:30. Successivamente, il ritorno in hotel a Ragusa.