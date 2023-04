Al via la composizione della Consulta Giovanile a Santa Croce Camerina

Avviata la procedura per la formazione della Consulta giovanile a Santa Croce Camerina. L’avviso pubblico è stato pubblicato nel portale dell’ente ibleo ed indica in trenta giorni di tempo il termine ultimo per la presentazione delle domande. Entro il prossimo 14 maggio, quindi, dovranno pervenire al protocollo generale dell’ente le istanze per aderire alla Consulta giovanile ed in particolare per fare parte dell’organismo.

Chi può avanzare richiesta.

L’adesione è aperta ai giovani, residenti e domiciliati nel comune di Santa Croce Camerina, di età compresa fra i 16 ed i 30 anni. Il mandato durerà tanto quanto è il mandato del sindaco pro tempore. L’avvio della procedura è l’atto conseguenziale all’approvazione da parte del Consiglio comunale, del 14 marzo scorso, del Regolamento della Consulta giovanile che regola questo strumento di partecipazione chiamato ad essere un organismo consultivo capace di interagire e collaborare con l’Amministrazione comunale. Oltre ciò i componenti della Consulta possono esprimere pareri su temi di politiche giovanili e debbono fare da pungolo per i giovani ad una partecipazione attiva e responsabile della vita cittadina.

Incompatibilità secondo il Regolamento della Consulta giovanile



Oltre ai giovani possono partecipare anche organizzazioni ed enti che abbiano come settore di intervento, anche se non esclusivo, quello giovanile e che svolgano attività nel territorio comunale. Non possono fare parte dell’organismo i componenti della giunta municipale, del consiglio comunale e chi ricopre incarichi direttivi in partiti politici di rilievo nazionale e regionale. Gli organi della Consulta sono rappresentati dal presidente, dal vice presidente, dal segretario, dal consiglio direttivo e dall’assemblea.