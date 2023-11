Al via la Campionaria Emaia a Vittoria. Ecco i dettagli

Al via a Vittoria l’attesissima 56ª edizione della Fiera Campionaria d’Autunno. L’evento si terrà al Polo Fieristico della città dal 4 al 12 novembre 2023, presentando un’ampia gamma di prodotti e servizi offerti da numerosi espositori. L’inaugurazione è avvenuta oggi pomeriggio.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è svolta martedì 31 ottobre nella sala riunione di Nuova Emaia Città, dove sono stati illustrati i dettagli di questa edizione. La Fiera Campionaria d’Autunno, conosciuta anche come “Novembrina,” si propone di offrire al pubblico una vasta gamma di prodotti e servizi, spaziando dalle soluzioni per la casa e il giardinaggio alle ultime tendenze in abbigliamento e accessori. Un focus particolare è posto sul settore delle energie rinnovabili e del fotovoltaico, evidenziando l’importanza delle tecnologie sostenibili nell’attuale panorama economico.

La storia di questa fiera risale al 1966, e nel corso degli anni, si è arricchita di iniziative collaterali che ne fanno un appuntamento di rilevanza storica. Tra queste iniziative spicca la Fiera del Bestiame, organizzata da ACEV Vittoria, in programma per domenica 5 novembre a partire dalle ore 7:30. Questa giornata è dedicata all’ippica e promette di offrire spettacolo e divertimento, soprattutto per i più piccoli, grazie alla presenza di diverse razze di cavalli. La Fiera del Bestiame rappresenta una celebrazione della tradizione e della civiltà contadina locale, offrendo un’occasione unica per scoprire il mondo e le tradizioni legate all’allevamento equino.

Tra gli appuntamenti più tradizionali della Fiera Campionaria d’Autunno vi è la Fiera di San Martino, in programma per l’11 e il 12 novembre. Questo evento, che si tiene da 300 anni, è una delle celebrazioni più attese in città, simbolo della festa popolare e caratterizzata dalla presenza di numerose bancarelle vivaci.

Il presidente Carmelo Diquattro ha sottolineato come, nonostante le difficoltà economiche e le restrizioni legate alla pandemia di Covid, la Fiera Campionaria persista come un evento di grande rilevanza. La 56ª edizione si concentra su settori chiave, come l’arredamento per la casa, il giardinaggio, le energie rinnovabili e il fotovoltaico.

Un’importante novità di quest’anno è la partecipazione di tutti i Comuni iblei, che saranno presenti con uno stand per mostrare le peculiarità della loro area. Inoltre, sono previsti spettacoli per bambini e esibizioni di cover band per intrattenere pubblico di tutte le età.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha sottolineato come la Campionaria di Vittoria sia una delle poche fiere ancora attive in Sicilia e in Italia, nonostante le sfide economiche. Questo evento rappresenta un importante contributo all’economia locale e testimonia la determinazione della comunità a promuovere le sue tradizioni e il suo futuro.

Oltre alla Campionaria d’Autunno, Vittoria ospiterà un altro importante evento a novembre, il “New Green Expo” un’occasione per esplorare l’agricoltura del futuro, basata sulla sperimentazione e l’approccio sostenibile. L’evento promuoverà pratiche agricole che rifiutano gli organismi geneticamente modificati e si concentrano sull’uso della serra come fonte di energia solare.

La Fiera Campionaria d’Autunno rappresenta un’occasione unica per scoprire le eccellenze del territorio e le nuove tendenze economiche, evidenziando l’impegno di Vittoria nella promozione dell’innovazione e della tradizione. foto di Gianluca Salvo