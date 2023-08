Al via la 54°edizione della Sagra del Pesce di Pozzallo, dall’1 al 3 settembre

L’Evento tanto atteso dell’estate pozzallese, la 54° Sagra del Pesce di Pozzallo, è arrivato arricchendo questo weekend di folklore, divertimento e piatti tipici di pesce preparati dal vivo.

Il più famoso e tradizionale appuntamento gastronomico e culturale Pozzallese che si ripete dal 1967 è giunto alla sua 54^ edizione: una splendida festa nazional-popolare ma anche un messaggio importante finalizzato a promuovere il territorio , la qualità del pescato, la bontà della cucina mediterranea e locale, il tutto accompagnato dalla presenza della scenografica ed immancabile “padella”.

Dalla scorsa edizione, protagonista è lo street food, a cura di Street Food Sicily on Tour; una formulaamatissima dai giovani e meno giovani fruitori della Sagra ma capace di soddisfare anche i palati più esigenti. Protagonista indiscusso sarà il pescato: polpo, pesce spada, gamberi, cozze, pesce azzurro, tonno, involtini di pesce spada, scampi, preparati secondo ricette tradizionali e non, si potranno gustare sotto svariate forme: pasta, riso, cous cous, panini o semplicemente come secondi piatti.

Alla bontà del pescato fresco si accompagneranno momenti di musica e cabaret, sul palco della Sagra si alterneranno, difatti, spettacoli con artisti famosi provenienti dalla TV e dalla Radio.

Un programma ricco di intrattenimento: Venerdì 1 settembre, la serata verrà aperta dal gruppo folkloristico IL CARRUBO, che intratterranno il pubblico con tipici balli folkloristi diretti dalla maestra Sara Caschetto; a seguire, direttamente dai programmi di Rai 2 “i Fatti Vostri” e “Dalla strada al palco di Nek”, si esibiranno in concerto i TRIO CASA MIA, che con il loro talento ripercorrono la storia della musica italiana con un tocco di unicità dato dal mix dei grammofoni e dello stile pop; infine, ci sarà lo show del mitico CARLO KANEBA che la comicità delle sue gag esilaranti chiuderà questa prima serata.

Sabato 2 settembre, continuano gli ospiti di spicco, in prima serata si esibirà LA DIVA BAND, una band nata a Catania la cui bravura li ha condotti ai programmi Rai “Viva Rai2” di Fiorello e “I Fatti Vostri”; a seguire ci sarà l’animazione musicale con Salsa Tumbao Event, che porterà tanto brio e divertimento.

Domenica 3 settembre, la 54°Sagra del Pesce di Pozzallo si chiuderà in bellezza con due protagonisti indiscussi della TV e del palcoscenico siciliano: SALVO LA ROSA, famoso conduttore e autore televisivo, e ENRICO GUARNERI, in arte LITTERIO, famoso comico televisivo.

“Dulcis in fundo”, in tutte le tre serate ci sarà come special guest MAURO MICLINI, direttamente da Radio DEE JAY.

Anche quest’anno la Sagra non mancherà di stupire, ogni dettaglio è pensato ed organizzato in modo minuzioso proprio per dare ai siciliani e a tutti i turisti che visitano la terra sicula il piacere di vivere a pieno i sapori, gli odori e il vivace spirito dell’Isola.