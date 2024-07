Al via i saldi in Sicilia: saranno 800mila le famiglie che si dedicheranno allo shopping

In Sicilia, si stima che oltre 800mila famiglie si dedicheranno allo shopping durante il periodo dei saldi estivi, che inizieranno il 6 luglio e termineranno il 15 settembre. Ogni nucleo familiare spenderà in media circa 160 euro, generando un giro d’affari complessivo di circa 270 milioni di euro, includendo anche le ricadute indirette dell’indotto. Questi dati sono stati forniti dall’ufficio studi di Confcommercio per la Sicilia.

Le stime

Le stime indicano un aumento del 5% dei consumatori che si recheranno nei negozi di fiducia per i saldi estivi. Anche il canale degli acquisti online è in crescita, passando dal 41% al 44% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si prevede che il 67,4% dei consumatori siciliani farà acquisti durante i saldi estivi, un dato in crescita dell’1,9% rispetto all’anno scorso. Tra quelli che non parteciperanno ai saldi, il 51% lo farà per risparmiare e circa il 38% a causa di un peggioramento della propria condizione economica.

Le categorie di prodotti più ricercate saranno l’abbigliamento (39%) e le calzature (34%), confermando la loro posizione di rilievo nelle preferenze dei consumatori siciliani durante i saldi.

