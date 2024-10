Al via i lavori per la realizzazione dell’impianto polisportivo all’interno dell’Emaia

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un impianto polisportivo all’interno dell’Emaia a Vittoria, come annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Giuseppe Nicastro. L’iniziativa, finanziata con due milioni di euro grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), rappresenta un’importante opera per la città, con l’obiettivo di offrire nuove strutture sportive alla comunità.

Il progetto

Il progetto è stato realizzato con l’impegno degli uffici comunali, che hanno saputo intercettare i finanziamenti e gestire le pratiche in modo efficace, accelerando le procedure grazie all’articolo 14 del Testo unico dell’edilizia e al via libera del Consiglio comunale.

