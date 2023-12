Al via i lavori di restauro della cappella di S. Giorgio a Modica

Consegnati i lavori per il recupero e il restauro della cappella che ospita la statua di S.Giorgio nella chiesa madre di Modica. L’Assessorato ai Beni Culturali della Regione ha stanziato un totale di 330 mila euro per questo progetto. L’obiettivo è salvaguardare questo importante patrimonio non solo per la città di Modica, ma anche per l’intera umanità.

I lavori avranno una durata approssimativa di sei mesi e durante questo periodo la chiesa rimarrà aperta regolarmente. Le attività comprenderanno la messa in sicurezza della cappella, il ripristino degli stucchi, il restauro dell’altare che ospiterà permanentemente la statua del Santo Cavaliere, nonché il recupero di un’importante tela che versa in pessime condizioni a causa di infiltrazioni e umidità degli ultimi 30 anni.

È probabile che quest’ultimo intervento venga eseguito nella vicina chiesa di S.Michele e che sia aperto al pubblico, consentendo loro di assistere alle diverse fasi del restauro. La responsabilità dei lavori ricade sulla ditta Methodos di Modica, sotto la direzione di Carlo Giunta.

L’Onorevole Abbate promotore del finanziamento, si è detto estremamente soddisfatto per questo intervento di restauro che contribuisce alla conservazione di un monumento patrimonio dell’umanità