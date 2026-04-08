Al via i lavori di potenziamento del Centro per l’Impiego in contrada Michelica a Modica

Questa mattina a Modica è stata ufficialmente consegnata la cantierizzazione dei lavori per il potenziamento del Centro per l’Impiego, situato nella zona artigianale di contrada Michelica.

Il Centro per l’Impiego riveste un ruolo strategico per l’intero comprensorio di Modica, offrendo servizi ai cittadini di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo. Tra le principali attività, accoglienza, orientamento e consulenza, supporto alle imprese, incontro tra domanda e offerta di lavoro, inserimento di lavoratori disabili e categorie protette, promozione dei tirocini e servizi EURES per la mobilità internazionale.

Il progetto prevede l’ampliamento dei locali da 600 a 800 mq grazie a un finanziamento PNRR di 400.000 euro. Tra gli interventi principali, la realizzazione di un nuovo ufficio archivio, servizi igienici al piano terra, rimodulazione degli spazi al primo piano per una migliore fruizione da parte dell’utenza, adeguamento degli infissi alle normative vigenti, rifacimento degli intonaci e risoluzione delle infiltrazioni d’acqua.

Saranno inoltre sistemati l’impianto fotovoltaico, la pavimentazione esterna e saranno realizzate rampe di accesso per garantire l’accessibilità ai diversamente abili, con nuovi stalli di parcheggio dedicati di fronte all’edificio.

L’Assessore alle Manutenzioni Piero Armenia ha dichiarato: «Il Centro per l’Impiego è una struttura fondamentale per il territorio. Con questi lavori vogliamo garantire spazi più ampi, sicuri e funzionali, in grado di accogliere al meglio cittadini e imprese».

© Riproduzione riservata