Al via festeggiamenti per Maria Santissima. delle Grazie a Comiso. Ecco il programma

Questo l’itinerario che sarà seguito: corso San Francesco, via Camerina, via Tasso, via F. Crispi, via La Farina, via Morgagni, via Piave, via Frategianni, via Piave, Cave, via Flavio Gioia, corso Vittorio Emanuele, Cozzo Re, Vigna del Conte. Alle 18 la recita del Rosario e la coroncina. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Daniele Cugnata. Lunedì 29 agosto, invece, la recita del Rosario alle 18,30 con la coroncina alla Madonna delle Grazie mentre alle 19,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Girolamo Alessi. L’impresa ecologica Busso Sebastiano si occuperà di effettuare un’azione di pulizia straordinaria nelle aree interessate dai festeggiamenti.