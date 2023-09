Al Ragusa Calcio arriva Yassin Ejjaki dalla serie B

Al Ragusa Calcio arriva il giovane Yassin Ejjaki, di origini cremonesi ma con doppia nazionalità italo-marocchina, che si è unito al roster azzurro per rafforzare la squadra guidata dal mister Ignoffo. Ejjaki, un mediano trequartista, è arrivato dalla Reggina e ha una carriera che lo ha visto oscillare tra la Serie B e la Serie C.

Il giocatore ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Sampdoria, dove ha dimostrato di avere notevoli qualità giocando nell’Under 17 e nell’Under 19. La Reggina aveva notato le sue capacità e aveva siglato un contratto quinquennale con lui. Tuttavia, è stato ceduto in prestito a diverse squadre di Serie C, tra cui Vis Pesaro e Mantova, per sviluppare ulteriormente il suo talento. Anche con la Reggina, ha avuto l’opportunità di giocare alcune partite in Serie B, dimostrando le sue abilità.

La stagione in corso doveva essere quella della sua affermazione, ma a causa delle turbolenze societarie della Reggina, ha dovuto cambiare piani. Ora, si trova per la prima volta in una squadra siciliana e sta giocando in Serie D dall’inizio della stagione. Ejjaki ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova sfida e ha sottolineato l’ambiente positivo e accogliente della squadra di Ragusa.