Al Ragusa Calcio arriva Jonis Khoris

L’Asd Ragusa Calcio 1949 ha acquisito l’attaccante calabrese Jonis Khoris proveniente dal Vastogirardi in Serie D. Khoris, alto 182 centimetri e con 34 anni, ha avuto una carriera importante, ma la stagione precedente non gli ha portato grandi soddisfazioni a causa di problemi personali.

L’attaccante ha scelto di approdare all’Asd Ragusa Calcio 1949 e ha accolto con entusiasmo la chiamata del direttore generale Alfredo Finocchiaro, con cui aveva già avuto esperienze positive a Biancavilla in una stagione considerata straordinaria.

La carriera di Khoris è iniziata in C2 con la Vibonese nel 2006-2007. Successivamente, ha avuto esperienze in Serie A con la Reggina, poi in C1 con il Ravenna e il Barletta, e ancora in Serie B con la Reggina e in C2 con la Lucchese, Real Giulianova, Hinterreggio e Gavorrano. Negli ultimi anni, ha giocato in D con diverse squadre, tra cui Comprensorio Montalto Uffuco, Roccella, Due Torri, Gallipoli e Castrovillari. Ha anche militato in Eccellenza con squadre come Locri, Siderno, Sant’Agata, Corigliano, e poi nuovamente in Serie D con Paternò, Biancavilla (dove ha segnato 8 gol in 12 presenze) e Gelbison (vincendo il campionato con 5 gol in 18 presenze). Nell’ultimo anno, prima di approdare al Ragusa, ha giocato con la Vis Artena e il Vastogirardi.