Al primo round sorride Mantova, ma la Volley Modica c’è e vende cara la pelle.

Al “PalaSguaitzer”, infatti, gara 1 degli ottavi di finale playoff del campionato di Serie A3 va alla Farmamed Mantova, che supera 3-1 l’Avimec Modica al termine di una sfida intensa, combattuta e a tratti spettacolare.

Il punteggio finale (25/18, 25/16, 22/25, 25/23) racconta solo in parte una partita in cui i biancoazzurri hanno lottato con determinazione, pagando però qualche passaggio a vuoto di troppo nei momenti chiave.

Mantova parte forte e nel primo set imprime subito il proprio ritmo. Il break iniziale dei lombardi costringe coach Distefano a rincorrere, e nonostante la reazione modicana fino al 13 pari, i padroni di casa piazzano l’allungo decisivo che vale il 25/18.

Nel secondo parziale la musica non cambia: equilibrio nelle battute iniziali, poi Mantova accelera e prende il controllo del gioco. Modica prova a restare agganciata, ma la maggiore continuità dei lombardi fa la differenza e il set si chiude 25/16.

Sotto di due set, l’Avimec Modica ha il merito di non disunirsi. Nel terzo parziale i ragazzi di coach Distefano cambiano marcia, giocano con più coraggio e trovano maggiore efficacia in attacco. Il vantaggio costruito punto dopo punto viene difeso con lucidità fino al muro vincente di capitan Chillemi che riapre la partita sul 22/25.

Il quarto set è il più equilibrato e spettacolare. Le due squadre si affrontano a viso aperto, con continui capovolgimenti di fronte. Mantova prova più volte a scappare, ma Modica resta sempre in scia e nel finale riesce anche ad annullare un match point. Quando la rimonta sembra possibile, però, è Simoni a mettere a terra il pallone decisivo che chiude set e partita sul 25/23.

Per i padroni di casa spiccano le prestazioni offensive di Maiocchi (26 punti), Baldazzi (21) e Baciocco (20), mentre in casa modicana da segnalare i 17 punti di Bertozzi e i 14 di Chillemi.

Gara 1 va dunque a Mantova, ma la serie è tutt’altro che chiusa. L’Avimec Modica ha dimostrato di potersela giocare e proverà a ribaltare tutto in gara 2, in programma domenica al “PalaRizza”, dove servirà una prestazione ancora più continua per tenere vive le ambizioni playoff.



© Riproduzione riservata